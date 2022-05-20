«Эвертон» не покидает АПЛ уже 68-й сезон подряд

«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ, благодаря победе в перенесённом матче 33-го тура чемпионата Англии над «Кристал Пэлас» (3:2).

Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда смогла остаться в Премьер-лиге. Благодаря этому, для «Эвертона» следующий сезон станет 69-м подряд в элитном английском дивизионе. Впереди «ирисок» по данному показателю лишь лондонский «Арсенал», он не покидает лигу уже 97 сезонов.

Перед последним туром чемпионата Англии «Эвертон» занимает 16 место, набрав 39 очков. От зоны вылета команда ушла на пять баллов.

В 38-м туре «ириски» сыграют в гостях с «Арсеналом».