До матча с «Ньюкаслом» Томиясу 7 раз за сезон смогли пройти на дриблинге в АПЛ, после – цифра увеличилась до 11

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу вчера вечером четырежды позволил пройти себя на дриблинге футболистам «Ньюкасла». До этого матча японец лишь 7 раз позволил себя обыгрывать 1 в 1 за весь сезон в АПЛ. Эти данные приводит статистический ресурс Squawka.

Напомним, что вчера Томиясу был заменён на 39-й минуте матча против «Ньюкасла» из-за травмы. По всей видимости, повреждение мешало японцу показывать свою привычную игру.

После ухода Томиясу «Арсенал» пропустил от «Ньюкасла» два безответных мяча и максимально усложнил себе задачу в борьбе за топ-4. Теперь подопечным Артеты нужно надеяться на поражение «Тоттенхэма» в последнем туре от вылетевшего «Норвича». Кроме этого, «канониры» дома должны обыграть борющийся за выживание «Эвертон».