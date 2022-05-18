Пепе хочет уйти из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе выразил желание покинуть команду в летнее трансферное окно, пишет Mirror.

Пепе присоединился к «Арсеналу», перейдя из «Лилля» летом 2019 года. Лондонцы заплатили за трансфер 80 миллионов евро. 26-летний ивуариец принял участие в 22 матчах во всех турнирах за «пушкарей», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

«Арсенал» перед последним 38-м туром набрал 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В заключительном матче сезона-2021/22 команда Микеля Артеты сыграет на своём поле против «Эвертона».