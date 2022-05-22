Лондонский «Арсенал» установил собственный антирекорд в АПЛ

В последнем туре закончившегося сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» крупно обыграл «Эвертон», но не сумел обойтись без пропущенных голов. Это был уже десятый матч кряду для «Арсенала», в котором лондонский клуб пропускает мяч. Такая серия случилась с «Арсеналом» впервые за все время выступлений в английской Премьер-лиге.

В последний раз «Арсенал» обошелся без пропущенного мяча в выездной игре с «Астон Виллой» 19 марта, «канониры» победили с минимальным счетом, после этого начали пропускать в каждом последующем матче. В результате чемпионат «Арсенал» закончил на пятом месте, не попав в зону Лиги чемпионов.