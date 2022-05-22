​Где смотреть матч «Арсенал» - «Эвертон» онлайн

В одном из матчей последнего тура чемпионата Англии лицом к лицу на футбольном поле сойдутся «Арсенал» и «Эвертон».

Поединок на «Эмирейтс» стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Арсенал» держал в своих руках судьбу билета в Лигу чемпионов, но поражения команды от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» изменили ситуацию. Теперь для попадания в сильнейший клубный турнир континента «канониры» должны обыгрывать «Эвертон» и надеяться на поражение «Тоттенхэма» от «Норвича».