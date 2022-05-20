Артета: «Очевидно, мы находимся не там, где должны быть»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что его команда несправедливо занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. По словам испанца, «канониры» должны располагаться выше.

«Очевидно, что мы не находимся там, где должны быть. Возможно, нам понадобится время для того, чтобы достичь желаемого места. В этом сезоне мы заслуживали быть выше», – сказал Артета на пресс-конференции перед финальным туром АПЛ против «Эвертона».

Напомним, что для финиша в зоне Лиги чемпионов «Арсеналу» необходимо обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на поражение «Тоттенхэма» в параллельном матче против вылетевшего в Чемпионшип «Норвича».