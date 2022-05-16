Болельщики «Эвертона» оскорбили мать защитника «Брентфорда» Рико Генри на расовой почве

Защитник «Брентфорда» Рико Генри, забивший победный гол своей команды во вчерашнем матче против «Эвертона», во время игры услышал оскорбления от болельщиков «ирисок» в адрес своей матери.

«Обычно я никогда не говорю о вещах, которые не причиняют физического вреда мне или моей семье, но видеть свою мать расстроенной после расистских оскорблений от болельщиков «Эвертона» – это выводит меня из себя», – написал Генри на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что вчера «Эвертон» уступил у себя дома «Брентфорду» со счётом 2:3. Подопечные Фрэнка Лэмпарда доигрывали матч вдевятером из-за удалений Джарреда Брантуэйта и Соломона Рондона, который получил красную спустя 4 минуты после выхода на замену.