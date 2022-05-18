Томиясу, дос Сантос, Смит-Роу и Уайт рискуют пропустить матч против «Эвертона»

Лондонский «Арсенал» рискует остаться без трёх защитников и одного хавбека в финальном туре АПЛ против «Эвертона». По информации Sky Sports, сегодняшнюю тренировку «канониров» пропустите защитники Такехиро Томиясу, Габриэль дос Сантос и Бен Уайт. Кроме того, в общей группе не тренировался полузащитник Эмиль Смит-Роу.

Напомним, Томиясу был заменён на 39-й минуте матча против «Ньюкасла», который завершился поражением «канониров» со счётом 0:2. Про травму остальных вышеперечисленных футболистов стало известно только сегодня.

В случае победы в последнем туре АПЛ против «Эвертона», подопечным Микеля Артеты нужно надеяться на поражение «Тоттенхэма» в параллельном матче против «Норвича». Только так «Арсенал» сможет финишировать в топ-4.