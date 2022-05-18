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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томиясу, дос Сантос, Смит-Роу и Уайт рискуют пропустить матч против «Эвертона»

18 Мая 2022 • 18:53 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1.52 4.40 6.00
22.05 18:00

Лондонский «Арсенал» рискует остаться без трёх защитников и одного хавбека в финальном туре АПЛ против «Эвертона». По информации Sky Sports, сегодняшнюю тренировку «канониров» пропустите защитники Такехиро Томиясу, Габриэль дос Сантос и Бен Уайт. Кроме того, в общей группе не тренировался полузащитник Эмиль Смит-Роу.

Напомним, Томиясу был заменён на 39-й минуте матча против «Ньюкасла», который завершился поражением «канониров» со счётом 0:2. Про травму остальных вышеперечисленных футболистов стало известно только сегодня.

В случае победы в последнем туре АПЛ против «Эвертона», подопечным Микеля Артеты нужно надеяться на поражение «Тоттенхэма» в параллельном матче против «Норвича». Только так «Арсенал» сможет финишировать в топ-4.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Бен Уайт Эмиль Смит-Роу Такехиро Томиясу Габриэль дос Сантос
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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