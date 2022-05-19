Мартинелли станет 11 номером «Арсенала» в следующем сезоне

Лондонский «Арсенал» официально объявил, что нападающий Габриэль Мартинелли в следующем сезоне будет носить футболку под номером 11. Напомним, что в этом сезоне бразильский форвард забил за клуб 5 голов и отдал 5 результативных передач в чемпионате Англии.

С момента перехода в «Арсенал» летом 2019 года бразильский нападающий выступал за «канониров» в футболке под номером 35. 20-летний Мартинелли до приезда на «Эмирейтс» выступал за бразильский «Итуано».

Напомним, что этот сезон для Мартинелли является уже третьим в составе лондонского «Арсенала». За этот срок бразилец выиграл с клубом Кубок Англии в 2020 году.