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«Арсенал» ведёт переговоры с «Сан-Паулу» по форварду Маркиньосу

13 Мая 2022 • 23:05 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
22.05 18:00

Лондонский «Арсенал» продолжает вести переговоры с «Сан-Паулу» по поводу трансфера форварда Маркиньоса, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 13 марта состоялась очередная встреча между руководством «пушкарей» и представителями игрока. Инсайдер считает, что бразильский клуб просит у «Арсенала» 3 млн евро за трансфер нападающего.

19-летний Маркиньос в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии сыграл 15 матчей за «Сан-Паулу», в которых отличился три раза и отдал голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 7 млн евро.    


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сан-Паулу Апл Маркиньос
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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