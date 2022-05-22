«Арсенал» Артеты крупно разделал «Эвертон», но отправился только в Лигу Европы

Лондон и Ливерпуль соперничали в последнем туре чемпионата Англии в формате «Арсенал» против «Эвертона».

«Арсенал» имеет репутацию команды, которая в решающий момент запросто может дрогнуть и упустить добытое ранее непосильным трудом. Впечатляющий чемпионский сезон-2003/2004, который мощная дружина Арсена Венгера прошла без единого поражения, остался далеко в прошлом. Времена, когда «канониры» чётко занимали место в четвёрке, тоже в прошлом. В последние годы и путёвка в Лигу чемпионов «пушкарям» отнюдь не гарантирована.

Уже завершившийся сезон они начали из рук вон плохо, потом попёрли вверх, но в конце снова сдали – проиграли «Тоттенхэму» с «Ньюкаслом» и выпали из этой самой первой четвёрки. Чтобы заскочить на подножку уходящего лигочемпионского сезона, подопечным Микеля Артеты надо было обыграть дома «Эвертон», надеясь, что «Тоттенхэм» оступится в гостях против «Норвича». Причём как оступится? Либо проиграет, либо сыграет вничью, а «Арсенал» выиграет свой матч с разницей минимум в 14 мячей (или даже больше, если «шпоры» сыграют очень результативную ничью).

Лондонцы завладели большим преимуществом и проводили позиционные атаки. Полтайма мерсисайдцы выдерживали такое положение вещей без неприятных для себя последствий, но далее Ивоби сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Эндрю Марринер указал на точку после видеоповтора, а Мартинелли реализовал пенальти без вопросов (1:0). Чуть раньше был эпизод, когда Грэй продвинулся к штрафной «Арсенала» и пробил под перекладину, что не стало для Рэмсдейла какой-то проблемой.

В районе получаса игры «пушкари» получили повод обрадоваться ещё раз. Сака подал угловой справа на ближнюю штангу, Габринелли скинул к центру, и Нкетиа направил мяч в сетку (2:0). «Эвертон» всё же не хотел всё время отсиживаться сзади, поэтому совершал свои вылазки. На 40+ минуте Грэй упал в чужой штрафной после небольшого контакта с Джакой, и судья, наверное, правильно решил не назначать одиннадцатиметровый, а в ответной контратаке Сака выскочил на рандеву с Беговичем и за малым не попал в левый угол.

И всё бы ничего, вот только «Арсенал», опять-таки, в своём стиле не смог закончить тайм нормально. Забил бы Джака дальним ударом – и стало бы 3:0, но Бегович был начеку. И зачем было «канонирам» пропускать в конце третьей добавленной минуты? Они беспрепятственно позволили Калверту-Льюину прострелить с правой стороны, а ван де Беку – замкнуть в створ (2:1). Понятно, что при таких раскладах о компенсации громадного отставания от «Тоттенхэма» по разнице мячей речи не шло, поэтому «арсенальцам» надо было самим не плошать и надеяться, что «Норвич» во втором тайме переломит игру со «шпорами», которую он проигрывал 0:2.

На старте второго тайма «канониры» действовали не очень уверенно, однако это не помешало им с 56-й по 59-ю минуту провести два гола. Сначала Сака выкатил с углового на Соареша, и тот поразил ближний угол, а затем Габриэл пробил так, что касания Беговича не хватило для отведения угрозы (4:1). На 82-й минуте новый счёт установил Эдегор, вошедший в штрафную и низом упаковавший мяч в левый угол (5:1). Но в турнирном смысле это ничего не значило, поскольку «Тоттенхэм» параллельно громил «Норвич». Итог – «Арсенал» отправляется в Лигу Европы, а не в Лигу чемпионов.

Кирилл Иванцов