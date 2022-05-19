Лондонский «Арсенал» провел презентацию новой домашней экипировки на следующий сезон. На официальном сайте столичного клуба опубликованы фотографии игрового комплекта.

Экипировка выполнена в традиционных для «канониров» красно-белых цветах. Основная часть футболки красная, а воротник и рукава – белые. Шорты тоже белого цвета. Техническим партнером «Арсенала» является компания adidas.

Команда сыграет в новой экипировке в поединке 38-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Встреча состоится 22 мая.

За тур до окончания сезона лондонцы занимают пятое место в таблице АПЛ.