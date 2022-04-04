Защитник «Тоттенхэма»: Все увидели силу нашей атаки

Валлийский защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис поделился с журналистами эмоциями после крупной победы лондонской команды над «Ньюкаслом».

Дэвис сказал, что лондонская команда проявила терпение и сумела после перерыва разобраться с «сороками». Бен отметил, что теперь все увидели силу атаки «Тоттенхэма». Валлиец добавил, что все футболисты лондонской команды сейчас находятся в прекрасной форме и верят в попадание в топ-4 по итогам сезона.

Напомним, что «шпоры» под шефством Антонио Конте разгромили «Ньюкасл» со счётом 5:1.