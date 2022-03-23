Кулушевски: «Ювентус» разочаровал меня»

Вингер Деян Кулушевски, арендованный «Тоттенхэмом» у «Ювентуса», рассказал о разнице между клубами.

«В «Ювентусе» многое работало неправильно. Я играл один матч в месяц – и каждый раз на новой позиции. Я не чувствовал себя физически сильным. Переход в «Тоттенхэм» стал глотком свежего воздуха: здесь у меня более благоприятные отношения с тренером, здесь я лучше тренируюсь и чувствую себя сильнее», – цитирует 21-летнего шведа The Athletic.

Аренда Деяна Кулушевски рассчитана до конца следующего сезона. У «Тоттенхэма» есть право выкупа вингера, которое может быть активировано автоматически при достижении игроком и клубом определённых целей.

С момента перехода в «Тоттенхэм» Кулушевски отметился 2 голами и 4 результативными передачами в 11 поединках.