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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ласселлс: «Ньюкасл» больше не борется за выживание. У нас есть менталитет победителей»

30 Марта 2022 • 18:07 Комментировать
Тоттенхэм
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Ньюкасл
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03.04 18:30
Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс рассказал о том, как преобразилась команда с момента появления нового владельца из Саудовской Аравии. Англичанин заявил, что теперь у команды совершенно другой менталитет.
 
«Были времена, был годы, когда мне было очень тяжело объединить раздевалку. Но сейчас мы не боремся за выживание, теперь у нас появился менталитет победителей», – цитирует капитана «сорок» британское издание The Athletic.
 
На данный момент «Ньюкасл» идёт в чемпионате Англии на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков. До выездной игры с «Челси» у «сорок» была беспроигрышная серия, которая составляла 8 матчей кряду.
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джамал Ласселлс
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