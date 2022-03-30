Ласселлс: «Ньюкасл» больше не борется за выживание. У нас есть менталитет победителей»

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс рассказал о том, как преобразилась команда с момента появления нового владельца из Саудовской Аравии. Англичанин заявил, что теперь у команды совершенно другой менталитет.

«Были времена, был годы, когда мне было очень тяжело объединить раздевалку. Но сейчас мы не боремся за выживание, теперь у нас появился менталитет победителей», – цитирует капитана «сорок» британское издание The Athletic.

На данный момент «Ньюкасл» идёт в чемпионате Англии на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков. До выездной игры с «Челси» у «сорок» была беспроигрышная серия, которая составляла 8 матчей кряду.