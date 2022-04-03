«Ньюкасл» нацелился на вратаря «Брайтона»

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес может перейти в «Ньюкасл», сообщает The Sun.

По информации источника, руководство английского клуба готово заплатить за испанского голкипера порядка 20 миллионов фунтов. Боссы «Ньюкасла» хотят видеть Санчеса основным вратарём команды на долгие годы.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист провёл 29 матчей, в которых пропустил 34 мяча и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с «Брайтаном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Санчеса в 14 миллионов евро.