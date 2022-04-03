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Жинола сравнил Кейна с Марадоной

03 Апреля 2022 • 23:08 Комментировать
Тоттенхэм
5:1
Ньюкасл
окончен

Бывший футболист сборной Франции и «Тоттенхэма» Давид Жинола в восторженных тонах высказался об игре Гарри Кейна.

«Гарри Кейн – новый плеймейкер «шпор». Сейчас его можно назвать новым Диего Марадоной: длинные передачи, короткие передачи – всё при нём», – сказал Жинола в интервью Sky Sports.

С французом согласился экс-нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо: «Его умение пасовать просто невероятно. Кейн – совершенный футболист. Он выступил блестяще», – отметил англичанин после матча «Тоттенхэма» против «Ньюкасла» (5:1).

Жинола также добавил, что Кейн может сменить клуб, если получит достойные предложения: «Для игрока его калибра недостаточно просто финишировать в четвёрке АПЛ. Если у него будут предложения от клубов, ведущих борьбу за трофеи, он может уйти. По завершении карьеры вы смотрите именно на количество выигранных трофеев».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джермейн Дефо Давид Жинола Гарри Кейн
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окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
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