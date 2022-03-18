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«Ньюкасл» заинтересован в Неймаре

18 Марта 2022 • 20:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
03.04 18:30

Звёздный вингер «Пари Сен-Жермен» может стать частью нового проекта «Ньюкасла».

Английский клуб готов воспользоваться неоднозначным положением Неймара в «ПСЖ», чтобы переманить бразильца в свои ряды.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Sun, руководство «Ньюкасла» хочет видеть в составе команды звезду с мировым именем, поэтому «сорок» не отпугнёт ни многомиллионный запрос французского клуба по трансферу, ни зарплата Неймара (около 500 тыс евро в неделю).

Контракт 30-летнего футболиста сборной Бразилии с «ПСЖ» истекает в 2025 году. В текущем сезоне Неймар появился на поле в 20 матчах за парижан, отметившись 5 голами и 5 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Неймар
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