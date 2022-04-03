Конте – о качествах Кейна: «Это ненормально»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отдельно отметил выступление нападающего Гарри Кейна в матче против «Ньюкасла».

«Шпоры» отпраздновали крупную победу в матче английской Премьер-лиги (5:1). Кейн не забил, но восхитил своего наставника: «Он выступил потрясающе. В конце игры я сказал ему: «Мне жаль, что ты так и не забил». Наличие такого игрока делает команду сильнее. Он способен и забивать, и создавать моменты», – сказал итальянец после матча.

«Прежде всего я ценю Кейна как человека. Он очень талантлив. Зачастую игроки с большим талантом довольно ленивы, но он является образцом для подражания с первого дня моего пребывания здесь. Думаю, это ненормально. Он подаёт отличный пример всем одноклубникам», – заявил Конте в интервью Sky Sports.