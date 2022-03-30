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«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Реала» Родриго летом

30 Марта 2022 • 17:10 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1.50 4.20 6.70
03.04 18:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может перебраться в «Ньюкасл Юнайтед».

По информации портала TeamTalk.com, англичане рассматривают бразильского вингера в качестве приоритетного варианта в ближайшее трансферное окно, на фоне заявлений Мадрида о готовности продать Родриго летом по сниженной цене.

Сообщается, что к новому сезону владельцы «Ньюкасла» выделят клубу более 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретения новых игроков.

В пользу «сорок» может сыграть и тот факт, что бразилец – не железный игрок основы «сливочных»: из 29 матчей «Реала» в Ла Лиге нынешнего сезона он лишь 10 раз начинал в стартовом составе, и ни разу не проводил в играх все 90 минут.

21-летний Родриго оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Родриго Ла Лига Апл
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