«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Реала» Родриго летом

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может перебраться в «Ньюкасл Юнайтед».

По информации портала TeamTalk.com, англичане рассматривают бразильского вингера в качестве приоритетного варианта в ближайшее трансферное окно, на фоне заявлений Мадрида о готовности продать Родриго летом по сниженной цене.

Сообщается, что к новому сезону владельцы «Ньюкасла» выделят клубу более 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретения новых игроков.

В пользу «сорок» может сыграть и тот факт, что бразилец – не железный игрок основы «сливочных»: из 29 матчей «Реала» в Ла Лиге нынешнего сезона он лишь 10 раз начинал в стартовом составе, и ни разу не проводил в играх все 90 минут.

21-летний Родриго оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.