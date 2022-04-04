Жинола: «Ньюкасл» нужно переформатировать с нуля»

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Давид Жинола прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом», в котором «сороки» потерпели разгром со счетом 1:5.

«Я был разочарован не результатом, а реакцией. Я думаю, что команду нужно переформировать с нуля, потому что тактически они пытаются копировать другие команды, не имея на это возможностей», - сказал он в студии Sky Sports.

Жинола считает, что команде не хватает креативности и творческого подхода.

«Им нужно больше внимания уделять творчеству. Креативности нет, и там должно быть больше спортивного духа», - добавил француз.