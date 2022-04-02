Конте считает, что сборная Италия поступила правильно, оставив Манчини у руля

Бывший тренер сборной Италии, а ныне наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что «скуадра адзурра» поступила правильно, оставив у руля команды Роберто Манчини, несмотря на поражение в стыковом матче к чемпионату мира против Северной Македонии.

«После того матча я чувствовал себя также, как и вся страна. Моё сердце было разбито. Обидно сначала выиграть чемпионат Европы, а затем провалиться в квалификации к чемпионату мира. Я думаю, очень важно, что Манчини останется в команде. Он проделал отличную работу», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, что Конте работал в сборной Италии с 2014 по 2016 годы. Наставник смог вывести команду в четвертьфинал Евро-2016.