Кейн – лучший игрок АПЛ в марте

Английская премьер лига объявила нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим игроком марта. В ушедшем месяце футболист отличился четырьмя забитыми голами. Один из мячей форвард забил в проигранном выездном матче против «Манчестер Юнайтед». Также на счету англичанина дубль в ворота «Эвертона» и гол в игре с «Брайтоном».

В борьбе за награду Кейн обошёл семерых конкурентов, среди которых: Трево Чалоба и Кай Хаверц («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Мэттью Кэш («Астон Вилла»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Букайо Сака («Арсенал»).

Напомним, что на данный момент «Тоттенхэм» находится на пятом месте в АПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. При этом стоит учитывать, что у «Арсенала», идущего на четвёртом месте – одна игра в запасе.