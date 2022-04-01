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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн – лучший игрок АПЛ в марте

01 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1.50 4.30 6.70
03.04 18:30
Английская премьер лига объявила нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим игроком марта. В ушедшем месяце футболист отличился четырьмя забитыми голами. Один из мячей форвард забил в проигранном выездном матче против «Манчестер Юнайтед». Также на счету англичанина дубль в ворота «Эвертона» и гол в игре с «Брайтоном».
 
В борьбе за награду Кейн обошёл семерых конкурентов, среди которых: Трево Чалоба и Кай Хаверц («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Мэттью Кэш («Астон Вилла»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Букайо Сака («Арсенал»).
 
Напомним, что на данный момент «Тоттенхэм» находится на пятом месте в АПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. При этом стоит учитывать, что у «Арсенала», идущего на четвёртом месте – одна игра в запасе.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Апл Гарри Кейн
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02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
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