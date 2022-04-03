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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулушевски стал одним из лучших молодых игроков в истории АПЛ по голевым передачам в первых 10 играх

03 Апреля 2022 • 21:03 Комментировать
Тоттенхэм
5:1
Ньюкасл
окончен

Атакующий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски отметился 5 голевыми передачами в 10 стартовых матчах АПЛ.

Среди игроков возрастом до 21 года швед уступил по этому показателю лишь двоим – Ли Шарпу и Арьену Роббену, в своё время отметившихся шестью результативными пасами в дебютных десяти встречах.

Деян Кулушевски арендован «Тоттенхэмом» у туринского «Ювентуса» до конца следующего сезона с правом выкупа. На счету 21-летнего игрока не только 5 голевых передач, но и 2 забитых мяча в 10 встречах за «шпор» в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арьен Роббен Ли Шарп Деян Кулушевски
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окончен Вест Хэм 2:1 Эвертон 1.85 3.50 4.50
окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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