Кулушевски стал одним из лучших молодых игроков в истории АПЛ по голевым передачам в первых 10 играх

Атакующий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски отметился 5 голевыми передачами в 10 стартовых матчах АПЛ.

Среди игроков возрастом до 21 года швед уступил по этому показателю лишь двоим – Ли Шарпу и Арьену Роббену, в своё время отметившихся шестью результативными пасами в дебютных десяти встречах.

Деян Кулушевски арендован «Тоттенхэмом» у туринского «Ювентуса» до конца следующего сезона с правом выкупа. На счету 21-летнего игрока не только 5 голевых передач, но и 2 забитых мяча в 10 встречах за «шпор» в английской Премьер-лиге.