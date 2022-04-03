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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» разнёс «Ньюкасл» и ворвался в зону Лиги чемпионов

03 Апреля 2022 • 20:26 Комментировать
Тоттенхэм
5:1
Ньюкасл
окончен

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Ньюкасл» в 31-м туре Английской премьер-лиги (5:1) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.

Фабиан Шёр забил первый гол в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд, но на этом успехи «сорок» закончились. «Шпоры» ответили пятью голами, авторами которых стали Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Хынмин Сон, Жуниор Эмерсон и Стевен Бергвейн.

Победа позволила «Тоттенхэму» обойти «Арсенал», у которого также 54 очка в активе. «Ньюкасл» же занимает 15 место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Тоттенхэм 5:1Ньюкасл
  39'Шёр Фабиан (0:1)
(1:1) Дэвис Бен43'   
(2:1) Доэрти Мэтт48'   
(3:1) Сон Хынмин54'   
(4:1) Эмерсон Жуниор63'   
(5:1) Бергвейн Стевен83'   
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон Жуниор  81' (Бергвейн Стевен (  81') Бентанкур Родриго   45'  75' (Уинкс Гарри (  75') Хёйбьерг Пьер-ЭмильДоэрти МэттКулушевски Деян  76' (Лукас Моура (  76') Кейн Гарри   26'Сон Хынмин
Запасные: Уайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоСкарлетт ДейнБоуден Джейми
Дубравка МартинМанкильо Хави  59' (Гимараэс Бруно (  59') Шёр ФабианБёрн Дэн   46'Таргетт МэттУиллок ДжоШелви ДжонджоЖоэлинтон   45'  59' (Мёрфи Джейкоб (  59') Фрейзер РайанВуд Крис  70' (Ласcеллс Джамал (  70') Сен-Максимен Аллан   45'
Запасные: Ритчи МэттГейл ДуайтДамметт ПолКрафт ЭмильЛонгстафф ШонДарлоу Карл
03 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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окончен Вест Хэм 2:1 Эвертон 1.85 3.50 4.50
окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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