«Тоттенхэм» разнёс «Ньюкасл» и ворвался в зону Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Ньюкасл» в 31-м туре Английской премьер-лиги (5:1) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.
Фабиан Шёр забил первый гол в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд, но на этом успехи «сорок» закончились. «Шпоры» ответили пятью голами, авторами которых стали Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Хынмин Сон, Жуниор Эмерсон и Стевен Бергвейн.
Победа позволила «Тоттенхэму» обойти «Арсенал», у которого также 54 очка в активе. «Ньюкасл» же занимает 15 место в турнирной таблице.
Протокол игры
|39'Шёр Фабиан (0:1)
|(1:1) Дэвис Бен43'
|(2:1) Доэрти Мэтт48'
|(3:1) Сон Хынмин54'
|(4:1) Эмерсон Жуниор63'
|(5:1) Бергвейн Стевен83'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор 81' (Бергвейн Стевен ( 81') •Бентанкур Родриго 45' 75' (Уинкс Гарри ( 75') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Доэрти Мэтт•Кулушевски Деян 76' (Лукас Моура ( 76') •Кейн Гарри • 26'Сон Хынмин
Дубравка Мартин•Манкильо Хави 59' (Гимараэс Бруно ( 59') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн • 46'Таргетт Мэтт•Уиллок Джо•Шелви Джонджо•Жоэлинтон 45' 59' (Мёрфи Джейкоб ( 59') •Фрейзер Райан•Вуд Крис 70' (Ласcеллс Джамал ( 70') •Сен-Максимен Аллан 45'
03 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".