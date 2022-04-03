«Тоттенхэм» разнёс «Ньюкасл» и ворвался в зону Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Ньюкасл» в 31-м туре Английской премьер-лиги (5:1) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.

Фабиан Шёр забил первый гол в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд, но на этом успехи «сорок» закончились. «Шпоры» ответили пятью голами, авторами которых стали Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Хынмин Сон, Жуниор Эмерсон и Стевен Бергвейн.

Победа позволила «Тоттенхэму» обойти «Арсенал», у которого также 54 очка в активе. «Ньюкасл» же занимает 15 место в турнирной таблице.