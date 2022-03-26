Генеральный директор «Ньюкасла»: «Мы могли подписать невероятного игрока, но он оказался эгоистом»

Генеральный директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли призналась, что в январе клуб передумал подписывать неназванного звёздного игрока.

«Мы следили за одним игроком, но сомневались в нём. Нам доложили, что он слишком эгоистичен. В итоге он присоединился к другому клубу, – заявила Стэйвли в интервью The Athletic. – Он великолепный футболист, но у него проблемы с командной игрой. Мы не хотели нарушать нашу химию».

В январе текущего года «Ньюкасл» совершил четыре приобретения на трансферном рынке, потратив в сумме более 100 млн евро. Самой дорогой покупкой «сорок» стал полузащитник Бруну Гимарайнш, перешедший из французского «Лиона» за 42 млн евро.