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Генеральный директор «Ньюкасла»: «Мы могли подписать невероятного игрока, но он оказался эгоистом»

26 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
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03.04 18:30

Генеральный директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли призналась, что в январе клуб передумал подписывать неназванного звёздного игрока.

«Мы следили за одним игроком, но сомневались в нём. Нам доложили, что он слишком эгоистичен. В итоге он присоединился к другому клубу, – заявила Стэйвли в интервью The Athletic. – Он великолепный футболист, но у него проблемы с командной игрой. Мы не хотели нарушать нашу химию».

В январе текущего года «Ньюкасл» совершил четыре приобретения на трансферном рынке, потратив в сумме более 100 млн евро. Самой дорогой покупкой «сорок» стал полузащитник Бруну Гимарайнш, перешедший из французского «Лиона» за 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аманда Стэйвли
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