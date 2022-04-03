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Конте: «Тоттенхэм» прибавляет во всех аспектах»

03 Апреля 2022 • 22:24 Комментировать
Тоттенхэм
5:1
Ньюкасл
окончен

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал игру своей команды в поединке с «Ньюкаслом» (5:1).

«Невозможно не радоваться, когда видишь такую игру в исполнении своей команды. Мы сыграли по-настоящему здорово.

«Ньюкасл» – непростой соперник. Они стараются действовать компактно и защищаться глубоко, чтобы не оставлять много пространства. Несмотря на это, нам удалось забить первыми. Во втором тайме мы контролировали игру.

На данный момент мы в порядке, команда становится лучше во всех аспектах. Проделанная нами работа приносит плоды», – рассказал итальянский специалист в послематчевом интервью Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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окончен Вест Хэм 2:1 Эвертон 1.85 3.50 4.50
окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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