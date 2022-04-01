«Тоттенхэм» может вернуть Бэйла

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может в очередной раз оказаться в лондонском «Тоттенхэме».

Валлиец собирается окончательно покинуть столицу Испании по окончании сезона, когда завершится его контракт с «Реалом». По информации журналиста Дина Джонса, подписать Бэйла на правах свободного агента может «Тоттенхэм». В приглашении 32-летнего игрока заинтересован лично Даниэль Леви.

Гарет Бэйл выступал за «Тоттенхэм» дважды – с 2007 по 2013 год и в сезоне 2020/21 на правах аренды. В общей сложности валлийский нападающий провёл за «шпор» 237 матчей, в которых забил 72 мяча.