Конте может покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ещё может уйти из клуба по окончании сезона.

Итальянец чувствует себя комфортно в Лондоне и доволен своим влиянием на команду, однако по-прежнему не уверен в своём будущем. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Конте обеспокоен последними результатами, которые серьёзно сократили шансы «шпор» на финиш в верхней четвёрке турнирной таблицы АПЛ, позволяющей сыграть в Лиге чемпионов.

Интерес к 52-летнему специалисту проявляет французский «Пари Сен-Жермен», который может расстаться с Маурисио Почеттино летом.

Контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.