«Ньюкасл» не планирует крупные траты летом

«Ньюкасл», вопреки ожиданиям, не собирается проводить громкую трансферную кампанию в межсезонье.

По информации The Telegraph, трансферный бюджет «сорок» на предстоящее лето составит 60 млн фунтов стерлингов. Напомним, что в январе клуб потратил на усиление состава порядка 90 млн фунтов.

Считается, что «Ньюкасл», имеющий самых богатых владельцев в футболе, не планирует приглашать звёзд. Клуб предпочитает проводить более осторожную и взвешенную работу на рынке.

Слухи об интересе «Ньюкасла» к вингеру «ПСЖ» Неймару, по сведениям СМИ, были восприняты высокопоставленными лицами английского клуба как шутка.