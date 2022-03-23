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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не планирует крупные траты летом

23 Марта 2022 • 21:18 Комментировать
Тоттенхэм
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Ньюкасл
1.50 4.20 6.50
03.04 18:30

«Ньюкасл», вопреки ожиданиям, не собирается проводить громкую трансферную кампанию в межсезонье.

По информации The Telegraph, трансферный бюджет «сорок» на предстоящее лето составит 60 млн фунтов стерлингов. Напомним, что в январе клуб потратил на усиление состава порядка 90 млн фунтов.

Считается, что «Ньюкасл», имеющий самых богатых владельцев в футболе, не планирует приглашать звёзд. Клуб предпочитает проводить более осторожную и взвешенную работу на рынке.

Слухи об интересе «Ньюкасла» к вингеру «ПСЖ» Неймару, по сведениям СМИ, были восприняты высокопоставленными лицами английского клуба как шутка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Неймар
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