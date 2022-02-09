«Рома» не откажется от намерений пригласить Джаку

«Рома» очень настойчива в своих попытках заполучить полузащитника Гранита Джаку из «Арсенала». Римляне уже давно пытаются провернуть эту сделку, но сделать это зимой не получилось, даже несмотря на желание игрока поиграть в Серии А. Жозе Моуринью, наставник «Ромы», является большим поклонником Джаки и жаждет поработать с ним.

Сейчас, как сообщает football.london, Джака раздумывает над своим будущим, потому что в «Арсенале» также предлагают ему новое соглашение. За «канониров» швейцарский игрок родом из Косово выступает с 2016 года, ранее он успел поиграть в «Базеле» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Является одним из самых опытных игроков швейцарской сборной - 98 матчей с 2011 года.