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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Сити» и «Ливерпуль» рассматривают вариант с приобретением Букайо Сака

04 Февраля 2022 • 23:50 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.30 2.18
10.02 22:45

Свое игрой за «Арсенал» в текущем сезоне молодой вингер Букайо Сака привлек внимание грандов английской Премьер-лиги. В британской прессе начали ходить слухи, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попытаются переманить футболиста сборной Англии к себе, если «канониры» по итогам сезона не пробьются в Лигу чемпионов.

Подобную информацию опубликовали журналисты ESPN. При этом, потенциальным покупателям придется отдать за трансфер Сака немалую сумму. Эксперты портала Transfermarkt оценивают 20-летнего игрока в 65 миллионов евро, но лондонцы наверняка запросят за переход своего лидера в стан конкурентов по лиге гораздо больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Букайо Сака
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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