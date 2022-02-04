«Сити» и «Ливерпуль» рассматривают вариант с приобретением Букайо Сака

Свое игрой за «Арсенал» в текущем сезоне молодой вингер Букайо Сака привлек внимание грандов английской Премьер-лиги. В британской прессе начали ходить слухи, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попытаются переманить футболиста сборной Англии к себе, если «канониры» по итогам сезона не пробьются в Лигу чемпионов.

Подобную информацию опубликовали журналисты ESPN. При этом, потенциальным покупателям придется отдать за трансфер Сака немалую сумму. Эксперты портала Transfermarkt оценивают 20-летнего игрока в 65 миллионов евро, но лондонцы наверняка запросят за переход своего лидера в стан конкурентов по лиге гораздо больше.