«Вулверхэмптон» поднял цену на Невеша, чтобы удержать его в клубе

Многие гранды европейского футбола в последние несколько месяцев проявляли интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубену Невешу. Однако «волки» не намерены расставаться с хавбеком, сообщив потенциальным покупателям, что он не продается менее, чем за 40 миллионов евро.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, таким образом клуб хочет отпугнуть претендентов на 24-летнего футболиста. Ранее Невеша активно сватали в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне на счету игрока 19 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.