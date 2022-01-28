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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» поднял цену на Невеша, чтобы удержать его в клубе

28 Января 2022 • 22:41 Комментировать
Вулверхэмптон
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Арсенал
3.50 3.30 2.17
10.02 22:45

Многие гранды европейского футбола в последние несколько месяцев проявляли интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубену Невешу. Однако «волки» не намерены расставаться с хавбеком, сообщив потенциальным покупателям, что он не продается менее, чем за 40 миллионов евро.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, таким образом клуб хочет отпугнуть претендентов на 24-летнего футболиста. Ранее Невеша активно сватали в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне на счету игрока 19 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рубен Невеш
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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