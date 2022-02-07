«Арсенал» в последнее время проявлял предметный интерес к лидеру «РБ Лейпцига» Кристоферу Нкунку. Различные источники сообщали, что лондонцы предпримут попытку приобрести французского вингера следующим летом.

Однако такой расклад событий опроверг представитель немецкого клуба Оливер Минцлафф. В интервью для Sky Deutschland чиновник заверил, что Нкунку проведет в Лейпциге еще как минимум один сезон.

Таким образом, на подписание талантливого футболиста не сможет рассчитывать и «Манчестер Сити», который ранее тоже разузнавал информацию касательно потенциального трансфера.