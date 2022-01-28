«Ньюкасл» нацелился на нападающего «Арсенала»

Нападающий Эдди Нкетиа может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл», переговоры по этому поводу уже начались. Контракт Нкетиа с «Арсеналом» истекает летом, на его услуги претендуют и другие клубы, кроме «сорок». В частности, это столичные «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», которым также интересны услуги 22-летнего игрока, сообщает 90min. В нынешнем сезоне он сыграл не так и много - в одиннадцати матчах, однако при этом забил пять голов.

В «Арсенале» Нкетиа выступает с 2017 года, однако какое-то время он провел в аренде в составе «Лидса» - это был сезон 2019/2020, Нкетиа сыграл за «Лидс» в 17 матчах, забив три гола. Стабильно привлекается в молодежные сборные Англии.