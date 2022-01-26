«Вулверхэмптон» подтвердил выкуп Хвана у «Лейпцига»

«Вулверхэмптон» официально объявил о своём решении выкупить права на нападающего Хвана Чи Чхана, который до сих пор выступал за «волков» на правах аренды. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Вулверхэмптон» заплатил «Лейпцигу» за футболиста 16 миллионов евро.

Напомним, Хван оказался в «Вулверхэмптоне» летом 2021 года, когда клуб арендовал его у немецкого «Лейпцига». Сегодня, 26 января, футболисту исполнилось 26 лет.

Отметим, что ранее Хван также выступал за «Зальцбург». В этом сезоне кореец провёл за «Вулверхэмптон» 14 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился четырьмя забитыми голами.