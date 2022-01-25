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«Фанаты «Арсенала» не умеют прощать»: Адебайор прокомментировал ситуацию Обамеянга в лондонском клубе

25 Января 2022 • 21:43 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.25 2.20
10.02 22:45

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор выступил в поддержку Пьера-Эмерика Обамеянга, который неделями ранее повздорил с тренерским штабом, руководством и болельщиками лондонского клуба.

Тоголезец заявил, что он сам в свое время проходил сквозь подобные проблемы. «Фанаты «Арсенала» просто не умеют прощать. Не думаю, что у Обамеянга есть здесь будущее, так было со мной. Он хороший футболист, желаю, чтобы он и дальше прославлял Африку на высоком уровне», - цитирует Адебайора TalkSport.

Добавим, что отношения Адебайора с «канонирами» когда-то действительно не задались – пик конфликта настиг в тот момент, когда форвард пробежал через все поле, чтобы отпраздновать гол за «Сити» перед сектором болельщиков лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Эммануэль Адебайор Пьер-Эмерик Обамеянг
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