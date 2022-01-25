«Фанаты «Арсенала» не умеют прощать»: Адебайор прокомментировал ситуацию Обамеянга в лондонском клубе

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор выступил в поддержку Пьера-Эмерика Обамеянга, который неделями ранее повздорил с тренерским штабом, руководством и болельщиками лондонского клуба.

Тоголезец заявил, что он сам в свое время проходил сквозь подобные проблемы. «Фанаты «Арсенала» просто не умеют прощать. Не думаю, что у Обамеянга есть здесь будущее, так было со мной. Он хороший футболист, желаю, чтобы он и дальше прославлял Африку на высоком уровне», - цитирует Адебайора TalkSport.

Добавим, что отношения Адебайора с «канонирами» когда-то действительно не задались – пик конфликта настиг в тот момент, когда форвард пробежал через все поле, чтобы отпраздновать гол за «Сити» перед сектором болельщиков лондонцев.