Артета - об удалении Мартинелли: «Никогда не видел ничего подобного»

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» отпраздновал минимальную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0. В середине второго тайма «канониры» остались вдесятером после удаления Габриэля Мартинелли. Наставник команды Микель Артета выразил удивление таким решением арбитра.

«Никогда не видел ничего подобного, хотя провел в английском футболе очень много лет. Мы сильно усложнили себе задачу, ведь остались в меньшинстве. Было очень сложно действовать вдесятером. Но команда проявила сплоченность», - передает слова испанца BBC.

После победы «Арсенал» набрал 39 очков и занимает пятое место в таблице АПЛ.