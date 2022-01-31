«Арсенал» не будет покупать Дугласа Луиса

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис не покинет свою команду до конца трансферного окна. По сообщениям The Telegraph, никто из заинтересованных клубов не планирует делать предложений по бразильцу в ближайшее время.

Отмечается, что «Тоттенхэм» может вернуться к кандидатуре игрока ближайшим летом. А вот их принципиальные соперники из «Арсенала» уже окончательно выбыли из борьбы за Луиса.

В этом сезоне Дуглас Луис провел 17 матчей в чемпионате Англии, где отметился тремя голевыми передачами. Игрок присоединился к «Астон Вилле» летом 2019 года из испанской «Жироны».