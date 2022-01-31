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Директор «Эспаньола»: «Арсенал» обращался к нам по поводу де Томаса»

31 Января 2022 • 17:03 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.50 3.30 2.17
10.02 22:45

Спортивный директор каталонского «Эспаньола» Хосе Мария Дуран рассказал о том, что недавно в его клуб обратился лондонский «Арсенал» с просьбой продать нападающего Рауля де Томаса.

«Арсенал» к нам обращался по поводу де Томаса, но мы даже не хотим начинать разговор», – цитирует директора «Эспаньола» у себя в «Твиттере» Фабрицио Романо.

Де Томас является воспитанником мадридского «Реала». Игрок на постоянной основе покинул «сливочных» лишь летом 2019 года, перейдя в лиссабонскую «Бенфику». В этом сезоне на счету Де Томаса 12 голов и 2 голевые передачи в 21 матче чемпионата Испании. В октябре нападающему «Эспаньола» исполнилось 27 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рауль де Томас
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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