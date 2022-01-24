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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет продлить Артету

24 Января 2022 • 16:59 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.25 2.20
10.02 22:45

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт со своим главным тренером Микелем Артетой. Действующее соглашение испанца с «канонирами» действует до лета 2023 года. Сообщается, что клуб предложит Артете новый контракт до 2025 года.

По информации ESPN, руководство «Арсенала» опасается того, что «Манчестер Сити» захочет вернуть Артету в клуб на пост главного тренера, так как контракт действующего тренера «горожан» Пепа Гвардиолы тоже рассчитан до 2023 года.

Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» зимой 2019 года. С тех пор испанский специалист сумел выиграть с клубом Кубок Англии в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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