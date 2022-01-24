«Арсенал» хочет продлить Артету

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт со своим главным тренером Микелем Артетой. Действующее соглашение испанца с «канонирами» действует до лета 2023 года. Сообщается, что клуб предложит Артете новый контракт до 2025 года.

По информации ESPN, руководство «Арсенала» опасается того, что «Манчестер Сити» захочет вернуть Артету в клуб на пост главного тренера, так как контракт действующего тренера «горожан» Пепа Гвардиолы тоже рассчитан до 2023 года.

Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» зимой 2019 года. С тех пор испанский специалист сумел выиграть с клубом Кубок Англии в 2020 году.