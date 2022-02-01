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Лондонский «Арсенал» приобрёл игрока из МЛС

01 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.30 2.18
10.02 22:45

Защитник Остон Трасти, выступавший доселе за клуб МЛС «Колорадо Рэпидс», следующий сезон начнет в составе лондонского «Арсенала». Сообщение об этом появилось на официальном сайте американского клуба. В нем уточняется, что текущий сезон 23-летний рослый (191 см) американец закончит все-таки в своем нынешнем клубе, и лишь после этого вылетит в Англию.

Трасти родился в штате Пенсильвания и является воспитанником клуба «Филадельфия Юнион». В нем он выступал до 2019 года, после чего перебрался в «Колорадо Рэпидс». «Арсенал» станет для него первым европейским клубом. Трасти привлекался в молодежные сборные США в период с 2015 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Колорадо Рэпидз Остон Трасти
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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