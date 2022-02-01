Лондонский «Арсенал» приобрёл игрока из МЛС

Защитник Остон Трасти, выступавший доселе за клуб МЛС «Колорадо Рэпидс», следующий сезон начнет в составе лондонского «Арсенала». Сообщение об этом появилось на официальном сайте американского клуба. В нем уточняется, что текущий сезон 23-летний рослый (191 см) американец закончит все-таки в своем нынешнем клубе, и лишь после этого вылетит в Англию.

Трасти родился в штате Пенсильвания и является воспитанником клуба «Филадельфия Юнион». В нем он выступал до 2019 года, после чего перебрался в «Колорадо Рэпидс». «Арсенал» станет для него первым европейским клубом. Трасти привлекался в молодежные сборные США в период с 2015 по 2017 год.