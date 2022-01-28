В пятницу журналисты активно начали сообщать о возможном переходе вингера «Ювентуса» Деяна Кулушевски в стан «Тоттенхэма». Отмечалось, что туринцы сами указали футболисту на дверь, а «шпоры» заинтересованы в аренде с последующим правом выкупа.

Впрочем, помешать своему принципиальному сопернику может «Арсенал». По данным, предоставленным инсайдером Николо Скирой, «канониры» попытаются перебить ставку и переманить Кулушевски к себе.

Согласно источнику, «Арсенал» уже сейчас готов обговорить сумму будущего выкупа, а вот «Тоттенхэм» рассчитывает на арендное соглашение сроком в 18 месяцев, в котором опция полноценного трансфера станет обязательной лишь при определенных условиях.