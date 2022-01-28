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«Арсенал» попытается помешать «Тоттенхэму» подписать Кулушевски слухи

28 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.50 3.30 2.17
10.02 22:45

В пятницу журналисты активно начали сообщать о возможном переходе вингера «Ювентуса» Деяна Кулушевски в стан «Тоттенхэма». Отмечалось, что туринцы сами указали футболисту на дверь, а «шпоры» заинтересованы в аренде с последующим правом выкупа.

Впрочем, помешать своему принципиальному сопернику может «Арсенал». По данным, предоставленным инсайдером Николо Скирой, «канониры» попытаются перебить ставку и переманить Кулушевски к себе.

Согласно источнику, «Арсенал» уже сейчас готов обговорить сумму будущего выкупа, а вот «Тоттенхэм» рассчитывает на арендное соглашение сроком в 18 месяцев, в котором опция полноценного трансфера станет обязательной лишь при определенных условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Деян Кулушевски
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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