Лондонский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. «Канониры» напомнили, что футболист переехал на «Эмирейтс» из дортмундской «Боруссии» четыре года назад и сходу выиграл «Золотую бутсу», а также забивал голы в победных финалах «Арсенала» в Кубке Англии против «Челси» в 2020 году, а также в матче за Суперкубок с «Ливерпулем».

Обамеянг был капитаном команды на протяжении двух с половиной сезонов, забив 92 гола в 162 матчах.

Считается, что 32-летний игрок подпишет контракт с «Барселоной». Он не выходил на поле с начала декабря «по дисциплинарным причинам».