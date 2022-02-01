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«Арсенал» расторг контракт с Обамеянгом официально

01 Февраля 2022 • 22:16 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.30 2.18
10.02 22:45

Лондонский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. «Канониры» напомнили, что футболист переехал на «Эмирейтс» из дортмундской «Боруссии» четыре года назад и сходу выиграл «Золотую бутсу», а также забивал голы в победных финалах «Арсенала» в Кубке Англии против «Челси» в 2020 году, а также в матче за Суперкубок с «Ливерпулем».

Обамеянг был капитаном команды на протяжении двух с половиной сезонов, забив 92 гола в 162 матчах.

Считается, что 32-летний игрок подпишет контракт с «Барселоной». Он не выходил на поле с начала декабря «по дисциплинарным причинам».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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