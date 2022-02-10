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«Арсенал» форсирует продление контракта с Сака – к игроку присматриваются гранды АПЛ

10 Февраля 2022 • 18:09 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.65 3.20 2.18
Через 3 ч. 35 мин.

Лондонский «Арсенал» хочет как можно быстрее начать переговоры по продлению действующего трудового договора с молодым вингером Букайо Сака. «Канонирам» не нравится интерес к футболисту со стороны «Ливерпуля» и манчестерских грандов, а также на пролонгации настаивает главный тренер команды Микель Артета.

Испанский специалист считает, что клуб должен продемонстрировать свою веру в Сака, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе, сообщает британский таблоид The Sun. На данный момент 20-летний англичанин получает около 40 тысяч евро в неделю.

При этом, «Арсеналу» желательно пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона, чтобы убедить Сака не задумываться об уходе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
10 Февраля 2022 в 18:41
Думаю что Сака намерен свалить. Это конечно не в пользу ему будет на данном этапе, но и Арсенал на данный момент не тот клуб
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10.02  22:45 Ливерпуль ... Лестер 1.30 6.20 9.20
10.02  22:45 Вулверхэмптон ... Арсенал 3.55 3.35 2.18
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