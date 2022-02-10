«Арсенал» форсирует продление контракта с Сака – к игроку присматриваются гранды АПЛ

Лондонский «Арсенал» хочет как можно быстрее начать переговоры по продлению действующего трудового договора с молодым вингером Букайо Сака. «Канонирам» не нравится интерес к футболисту со стороны «Ливерпуля» и манчестерских грандов, а также на пролонгации настаивает главный тренер команды Микель Артета.

Испанский специалист считает, что клуб должен продемонстрировать свою веру в Сака, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе, сообщает британский таблоид The Sun. На данный момент 20-летний англичанин получает около 40 тысяч евро в неделю.

При этом, «Арсеналу» желательно пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона, чтобы убедить Сака не задумываться об уходе.