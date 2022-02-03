«Арсенал» планирует потратить около 200 миллионов евро летом

Ближайшим летом лондонский «Арсенал» может устроить одну из крупнейших трансферных кампаний в своей истории. По сообщениям The Sun, «канониры» планирует приобрести двух нападающих – Александера Исака из «Реал Сосьедада», Доминика Калверт-Льюина из «Эвертона», а также полузащитника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Отмечается, что трансфер всех троих футболистов может обойтись команде Микеля Артеты в сумму около 200 миллионов евро. Ранее «Арсенал» не смог подписать полузащитника в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи об Артуре Мело и Бруно Гимараэше.

На данный момент «канониры» борются за попадание в зону Лиги чемпионов в чемпионате Англии.