Сака собирается продлить контракт с «Арсеналом»

Воспитанник лондонского «Арсенала» Букайо Сака счастлив в составе клуба и потому в самом ближайшем будущем поставит свою подпись под продлением соглашения с «канонирами». Довольно и руководство «Арсенала» - оно решило предложить оформить продление отношений уже сейчас, несмотря на то, что действующее соглашение действует до 2024 года.

О грядущем продлении контракта сообщил британский репортер Крис Уитли, который уточнил - новый контракт будет отражать тот факт, что 20-летний полузащитник уже стал одним из лидеров команды. Это подтверждают и цифры - 26 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. в которых Сака забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.