«Арсенал» смог обыграть неуступчивый «Вулверхэмптон»

«Арсенал» гостил у обладающего надёжной обороной «Вулверхэмптона». Моментов было не так много, лондонцы повели в середине первого тайма, когда после подачи углового мяч метался у ворот, и Габриэль его затолкал в цель. Последнюю четверть матча «Арсенал» играл в меньшинстве, так как Габриэл Мартинелли получил два предупреждения в одной атаке. Столичная команда удержала счет 1:0, прервала успешную серию соперника и подвинула «МЮ» с пятого места.
Протокол игры
|25'Габриэль дос Сантос (0:1)
Са Жозе•Килман Макс•Коди Конор 81' (Силва Фабио ( 81') •Саисс Ромен • 36'Семеду Нелсон•Невеш Рубен • 60'Дендонкер Леандер•Марсал Фернандо 63' (Аит-Нури Раян ( 63') •Тринкан Франсишку 62' (Шикинью III ( 62') •Хименес Рауль•Поденсе Даниэл
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш•Уайт Бен•Габриэль дос Сантос • 61'Тирни Киран•Парти Томас • 33'Джака Гранит • 45'Сака Букайо 71' (Холдинг Роб ( 71') •Эдегор Мартин 68' (Смит-Роу Эмил ( 68') •Мартинелли Габриэл 70' • 70'Ляказетт Александр 81' (Нкетиа Эдди ( 81')
10 февраля. Стадион "Молинью".
Бан пользователя