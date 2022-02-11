«Арсенал» смог обыграть неуступчивый «Вулверхэмптон»

«Арсенал» гостил у обладающего надёжной обороной «Вулверхэмптона». Моментов было не так много, лондонцы повели в середине первого тайма, когда после подачи углового мяч метался у ворот, и Габриэль его затолкал в цель. Последнюю четверть матча «Арсенал» играл в меньшинстве, так как Габриэл Мартинелли получил два предупреждения в одной атаке. Столичная команда удержала счет 1:0, прервала успешную серию соперника и подвинула «МЮ» с пятого места.