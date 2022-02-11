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«Арсенал» смог обыграть неуступчивый «Вулверхэмптон»

11 Февраля 2022 • 00:41 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Арсенал
окончен

«Арсенал» гостил у обладающего надёжной обороной «Вулверхэмптона». Моментов было не так много, лондонцы повели в середине первого тайма, когда после подачи углового мяч метался у ворот, и Габриэль его затолкал в цель. Последнюю четверть матча «Арсенал» играл в меньшинстве, так как Габриэл Мартинелли получил два предупреждения в одной атаке. Столичная команда удержала счет 1:0, прервала успешную серию соперника и подвинула «МЮ» с пятого места.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:1Арсенал
  25'Габриэль дос Сантос (0:1)
Са ЖозеКилман МаксКоди Конор  81' (Силва Фабио (  81') Саисс Ромен   36'Семеду НелсонНевеш Рубен   60'Дендонкер ЛеандерМарсал Фернандо  63' (Аит-Нури Раян (  63') Тринкан Франсишку  62' (Шикинью III (  62') Хименес РаульПоденсе Даниэл
Запасные: Toti GomesХувер Ки-ДжанаКандл ЛюкХонни КастроХи-Чан ХванРадди Джон
Ремсдейл АаронСедрик СоарешУайт БенГабриэль дос Сантос   61'Тирни КиранПарти Томас   33'Джака Гранит   45'Сака Букайо  71' (Холдинг Роб (  71') Эдегор Мартин  68' (Смит-Роу Эмил (  68') Мартинелли Габриэл   70'   70'Ляказетт Александр  81' (Нкетиа Эдди (  81')
Запасные: Эльнени МохамедПепе НиколяТавареш НунуZach AweОконкво АртурСамби Локонга Альберт-Мбойо
10 февраля. Стадион "Молинью".

 

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окончен Ливерпуль 2:0 Лестер 1.23 7.40 13.00
окончен Вулверхэмптон 0:1 Арсенал 3.60 3.05 2.30
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