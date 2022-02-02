Голкипер лондонского «Арсенала» получил первое приглашение в сборную России

Выступающий за лондонский «Арсенал» голкипер Алексей Рохас Федорущенко получил приглашение в сборную России - пока что юношескую, так как голкиперу лишь шестнадцать лет. Сбор юношеской российской команды проходит в настоящий момент в Хорватии, где российские юноши проведут три контрольные игры с местными сверстниками, а также их боснийскими соседями.

Федорущенко родился в сентябре 2005 года в Англии в результате союза отца-колумбийца и его русской матери, и у него есть право участия сразу в трех национальных командах - Колумбия, Англия и Россия. Федорущенко уже участвовал в сборах юношеской английской сборной, а также сыграл в паре матчей за аналогичную колумбийскую дружину.