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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер лондонского «Арсенала» получил первое приглашение в сборную России

02 Февраля 2022 • 22:56 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.45 3.30 2.18
10.02 22:45

Выступающий за лондонский «Арсенал» голкипер Алексей Рохас Федорущенко получил приглашение в сборную России - пока что юношескую, так как голкиперу лишь шестнадцать лет. Сбор юношеской российской команды проходит в настоящий момент в Хорватии, где российские юноши проведут три контрольные игры с местными сверстниками, а также их боснийскими соседями.

Федорущенко родился в сентябре 2005 года в Англии в результате союза отца-колумбийца и его русской матери, и у него есть право участия сразу в трех национальных командах - Колумбия, Англия и Россия. Федорущенко уже участвовал в сборах юношеской английской сборной, а также сыграл в паре матчей за аналогичную колумбийскую дружину.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Алексей Рохас Федорущенко
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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