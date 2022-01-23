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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ появился ещё один претендент на ван де Бека слухи

23 Января 2022 • 20:30 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
3.40 3.20 2.25
10.02 22:45

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека в клубе до сих пор остается под вопросом – футболиста все кормят обещаниями, но он не получает игровой практики при новом главном тренере Ральфе Рангнике.

За ситуацией пристально следят некоторые представители английского чемпионата, а на прошлой неделе в борьбу за голландца включился еще и «Вулверхэмптон», рапортирует местное издание Daily Mail. Полагается, что «волки» попытаются взять хавбека в аренду до конца сезона.

Стоит добавить, что ранее ван де Бека уже не отпустили в «Эвертон» и «Ньюкасл». При этом, он проигрывает в Манчестере конкуренцию Фреду и Неманье Матичу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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