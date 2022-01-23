Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека в клубе до сих пор остается под вопросом – футболиста все кормят обещаниями, но он не получает игровой практики при новом главном тренере Ральфе Рангнике.

За ситуацией пристально следят некоторые представители английского чемпионата, а на прошлой неделе в борьбу за голландца включился еще и «Вулверхэмптон», рапортирует местное издание Daily Mail. Полагается, что «волки» попытаются взять хавбека в аренду до конца сезона.

Стоит добавить, что ранее ван де Бека уже не отпустили в «Эвертон» и «Ньюкасл». При этом, он проигрывает в Манчестере конкуренцию Фреду и Неманье Матичу.